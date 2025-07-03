Путин назначил нового посла в Сент-Винсенте и Гренадинах

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Прицепова послом в Сент-Винсенте и Гренадинах по совместительству. Указ опубликован.

Прицепов также является послом в Гайане.

"Назначить Прицепова Андрея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сент-Винсенте и Гренадинах по совместительству", - говорится в документе.

Ранее послом на этих территориях был Александр Курмаз, который по совместительству также возглавлял дипмиссии РФ в Барбадосе, Гренаде, на Тринидаде и Тобаго. 17 июня он был освобожден от этих должностей.

Андрей Прицепов родился в 1960 году. В 1982 году окончил МГИМО МИД СССР, с этого же года в системе МИД. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, занимал должность заместителя директора второго европейского департамента МИД России, был генеральным консулом РФ в Эдинбурге. Владеет английским и норвежским языками.

Сент-Винсент и Гренадины - это островное государство в Карибском бассейне.