В Кремле заявили о готовности РФ к новому раунду переговоров с Украиной

Российская Федерация готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.

По его словам, переговоры по урегулированию украинского конфликта останутся двусторонними между Москвой и Киевом. Ушаков заявил, что лидеры России и Соединенных Штатов не обсуждали конкретные даты третьего раунда переговоров.

«Как я уже отметил, наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда», — подчеркнул он.

Телефонный разговор глав России и США состоялся 3 июля. Путин и Трамп обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и другие темы.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в согласовании третьего раунда переговоров с Украиной нет затыков, каждая сторона ждет предложений по срокам.