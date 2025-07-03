Путин приехал в национальный центр "Россия" на форум АСИ

Президент России Владимир Путин прибыл в Национальный центр "Россия", где 3 июля проходит форум АСИ "Сильные идеи для нового времени", передает корреспондент ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в пленарном заседании мероприятия. На форуме также выступят руководитель АСИ Светлана Чупшева, глава экспертного совета агентства и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. В Кремле отмечали, что мероприятие обещает быть интересным и насыщенным. На площадке центра глава государства осмотрит выставку проектов АСИ.

Российский лидер возглавляет наблюдательный совет АСИ. Он традиционно участвует в мероприятиях агентства.

Целями форума "Сильные идеи для нового времени" являются поиск и поддержка инициатив и проектов, направленных на укрепление суверенитета РФ и достижение национальных целей до 2030 года. Каждый год авторы идей, которые имеют максимальный потенциал, получают возможность лично представить их президенту, а после - реализовать их.