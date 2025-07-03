В Кремле анонсировали международный разговор Путина

Президент России Владимир Путин 3 июля проведет международный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я думаю, уже вечером, точно после 6-7 вечера, мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента», — сказал представитель Кремля.

1 июля Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Фрации Эммануэлем Макроном. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт между Израилем и Ираном, удары США по ядерным объектам Ирана, а также ситуация на Украине.