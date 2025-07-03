Песков ответил на вопрос о согласовании третьего раунда переговоров

Процесс согласования даты проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной проходит без «затыков». Об этом в четверг, 3 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам, — цитирует слова представителя Кремля РИА Новости.

27 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Белоруссию на саммит ЕАЭС заявил, что Москва готова провести третий раунд переговоров с Киевом.

При этом еще 25 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что между Москвой и Киевом на данный момент нет никакого диалога о меморандуме по урегулированию конфликта.

До этого помощник главы РФ Владимир Мединский также сообщил, что Украина демонстрирует отсутствие готовности к переговорам. Он считает, что такая позиция лишь усугубит ситуацию для Киева в условиях продолжающегося конфликта.

Второй раунд прямых переговоров российской и украинской делегаций днем 2 июня состоялся во дворце Чираган в Стамбуле. Спустя около часа встреча завершилась, стороны общались на русском языке.