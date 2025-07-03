Президент России подписал закрытый указ о кадровых перестановках

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках и назначениях в Министерстве юстиции (Минюсте), Следственном комитета (СК), Министерстве внутренних дел (МВД), Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Об этом сообщает ВГТРК в Telegram-канале «Честный детектив» со ссылкой на копию документы отмечая, что официально он не был опубликован.

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Согласно опубликованной копии документа, 12 высокопоставленных сотрудников МВД, МЧС, СК и прокуратуры получили новые должности:

Так, начальник УВД по Юго-Западному административному округу Москвы Максим Ваничкин стал заместителем начальника ГУ МВД России по Москве по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, а замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Юрий Завьялов стал министром внутренних дел по Республике Тыва. Кроме того, Александр Иванов стал замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Путин произвел перестановки в ФСБ

По информации источника «Ленты.ру» указ был подписан в конце июня. Большинство назначений уже состоялось.

Ранее сообщалось, что российский лидер назначил нового начальника главного управления (ГУ) Росгвардии по Москве. Им стал генерал-майор полиции Петр Зоров.