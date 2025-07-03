Госдума приняла закон, направленный на сохранность российских дорог

Закон № 542769-8 "О внесении изменений в КоАП РФ" был разработан в рамках партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" при поддержке Министерства транспорта России, а также профессионального сообщества, региональных парламентов, активистов и волонтеров. Он предлагает комплексные поправки по совершенствованию норм обеспечения сохранности российских автодорог.

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- Мы работали над этим законом почти два года. Ежегодный ущерб, который наносят тяжеловесные транспортные средства со сверхнормативными нагрузками нашим дорогам, оценивается в сумму порядка двух триллионов рублей. Она сопоставима с финансированием дорожной отрасли страны. У всех на слуху разрушенные мостовые сооружения в Нижегородской и Амурской областях, в Красноярском крае. На мой взгляд, это неуважение труда дорожников. Мало того, правоприменительная практика действующего до данного момента законодательства показала свою полную неэффективность, - комментирует федеральный координатор партийного проекта ЕР "Безопасные дороги", депутат Государственной думы РФ Сергей Тен.

Закон в принятой редакции - это совершенствование законодательства о правонарушениях для обеспечения эффективности уже действующих правил и порядков в целях реального сохранения в нормативном состоянии автодорог нашей необъятной страны.

Инициаторы закона устанавливают административную ответственность за невыполнение водителем транспортного средства требования должностного лица о прохождении весового и габаритного контроля, а также за нарушение Правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в зоне автоматического весового и габаритного контроля. Увеличивают срок давности привлечения к административной ответственности с двух месяцев до одного года за правонарушения тяжеловесных транспортных средств. Прописаны меры по повышению эффективности работы введенной в эксплуатацию системы выдачи спецразрешений для тяжеловесов через ответственность за несвоевременное предоставление информации собственниками автодорог.

Изменения коснутся также части 2 статьи 12.25 КоАП, где предусмотрено кратное увеличение размера штрафов для водителей транспортного средства за невыполнение законных требований сотрудников полиции и Ространснадзора, а также лишение водительских прав при повторности данного правонарушения.