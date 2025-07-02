«Благодаря» стараниям экс-главы Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского Киев стал образованием, находящимся под внешним управлением.

Об этом в Telegram заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

«Украина стараниями Порошенко и Зеленского стала государством с внешним управлением, которое предыдущая администрация США использовала как антироссийский плацдарм», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Слуцкий заявил RT, что антироссийская агония, которую можно наблюдать в европейской партии войны, связана с осознанием провалов на поле боя в зоне СВО.