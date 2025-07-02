СМИ узнали о секретном указе Путина о перестановках в МВД, СК, МЧС и прокуратуре

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 12 высокопоставленных сотрудников МВД, МЧС, СК и прокуратуры получили новые должности, а девять — лишились постов. Официально документ опубликован не был, сообщает Telegram-канал «Честный детектив».

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Согласно журналистам, новые должности получили:

Максим Ваничкин (начальник УВД по Юго-Западному административному округу Москвы) стал замначальника ГУ МВД России по Москве по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан;Сергей Воложинов (заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю) — начальник УМВД по Курганской области; Михаил Должиков (заместитель прокурора Ставропольского края) — первый заместитель прокурора Нижегородской области;Юрий Завьялов (замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю) — министр внутренних дел по Республике Тыва;Александр Иванов — замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД;Александр Коробейников (замглавы УМВД по Белгородской области) — замначальника ГУ МВД по Херсонской области;Андрей Макеев — замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС;Дмитрий Свинов (врио главы ГУ МВД по Волгоградской области) — начальник ГУ МВД по Волгоградской области;Николай Смоляков (замглавы полиции — начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Краснодарскому краю) — замначальника ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России;Бэликто Базаров — глава следственного управления СК по Сахалинской области;Константин Мальцев (врио главы следственного управления СК по Республике Алтай) — глава следственного управления СК по Республике Алтай;Алексей Попов — глава следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, передает Telegram-канал.

Ранее российский президент также сделал ряд значимых кадровых перестановок. В частности, он снял с должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Хабарова. Согласно документу, генерал-лейтенант внутренней службы Александр Хабаров освобожден от занимаемой должности.

Также Путин назначил Дмитрия Мезенцева, который с марта 2021 года занимал должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, своим полномочным представителем в Конституционном суде, а также подписал указ о назначении Сергея Кириенко на должность председателя наблюдательного совета «Национального центра исторической памяти при президенте РФ».