Президент РФ Владимир Путин, переходя на совещании с кабмином к теме северного завоза, шуткой про скорую зиму описал летнюю погоду.

"Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро - но, судя по погоде, может и быстро наступить, - заметил президент. - В любом случае о северном завозе пора говорить уже сейчас".

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от большой земли.