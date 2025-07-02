МИД РФ обратился к находящимся в Азербайджане россиянам

МИД РФ призвал граждан России, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность, пишет пресс-служба ДСКЦ российского министерства иностранных дел в Telegram-канале.

Азербайджанские СМИ во вторник, 1 июля, сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями. Суд заключил их под стражу на четыре месяца.

«Призываем находящихся в республике наших граждан соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность», — пояснили в центре.

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В дипмиссии России в Баку заметили, что в посольство в последние поступило большое количество обращений от СМИ с просьбами прокомментировать события в Азербайджане.

По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие, уточнили дипломаты.

В дипмиссии подчеркнули, что держат ситуацию на контроле и предпринимают все необходимые меры.