Политолог назвал возможную тему разговора Путина и Макрона

Ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН и кандидат политических наук Сергей Федоров назвал возможную тему телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Федорова, политики вряд ли обсуждали ситуацию в Иране — по мнению политолога, они могли говорить о конфликте на Украине. При этом политолог также добавил, что опровергающие эти заявления пытаются «сохранить политическое лицо» Макрона.

«Французские СМИ выделяют, что тема Ирана была главной, что, скорее всего, не совсем правильно. Больше двух часов не могли обсуждать только иранскую проблему. Понятно, что военные действия на Украине — одна из приоритетных тем двух стран. Я думаю, что Эммануэлю Макрону нужно было подстраховаться, чтобы не потерять политическое лицо. Он три года много чего говорил о нас, и чтобы его не заподозрили в каких-то симпатиях в сторону Москвы, ему нужно было успокоить и Владимира Зеленского, и западных партнёров, что позиция Франции не меняется, что они полностью поддерживают украинские нарративы. Это ход вполне очевидный», — заявил Федоров.

Ранее Макрон и Путин провели первый телефонный разговор за три года.