Азербайджанский МИД объяснил послу России, что не устраивает Баку

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало в среду, 2 июля, посла России в Баку Михаила Евдокимова. Внешнеполитическое ведомство решило обсудить с дипломатом задержания в России выходцев из Азербайджана и собственные ответные шаги.

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В частности, МИД Азербайджана назвал замечания российских властей по поводу следственных действий в агентстве "Sputnik Азербайджан" необоснованными, заявив, что местные правоохранительные органы действуют в соответствии с законодательством.

Также официальный Баку высказал обеспокоенность "противоправными действиями" во время задержаний выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге по делу о убийствах. При этом послу объявили, что "в российских СМИ наблюдаются проявления этнической нетерпимости в связи с рейдами, а использование в отношении азербайджанцев выражений типа "этническая преступная группировка" недопустимо" (цитаты по РБК).

Между тем российский Следственный комитет подтвердил, что суд арестовал шестерых фигурантов дела о наемных убийствах. В пресс-службе суда уточнили, что следствие ходатайствует об отправке под стражу еще двоих человек — всего по делу проходят восемь обвиняемых.

В Кремле подчеркивали, что уголовное расследование не может являться основанием для дипломатических демаршей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду на то, что "чрезвычайно эмоциональная реакция" Азербайджана сменится прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы.