Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выразивший поддержку инициативе по введению ограничений на применение права вето в Совете Безопасности организации, вышел за рамки своих служебных полномочий. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вынуждены констатировать, что господин Гутерриш в очередной раз, так сказать, вышел <...>, наверное, правильнее бы сказать было из себя, но будем придерживаться этики, скажем за пределы своих полномочий», — заявила Захарова в ходе брифинга, комментируя предложение генсека ООН ограничить право вето.

Ее цитирует РИА Новости.

Официальный представитель МИД России отметила, что высказывание Гутерриша носит неоднозначный характер, поскольку вопросы реформирования Совета Безопасности регулируются Уставом ООН и находятся вне компетенции Секретариата. Захарова подчеркнула, что, право вето рассматривается Россией как важный механизм, предотвращающий одностороннее продвижение западных интересов.

Она также указала, что критика должна быть адресована не самому праву вето, а политике Запада, который не стремится к компромиссам и придерживается курса на доминирование. По ее словам, основное внимание следует уделять исполнению действующих резолюций Совбеза ООН, с чем существуют серьезные проблемы.