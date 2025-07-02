В МИД России возмутились заявлением украинских властей о нерусской Одессе

Слова мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса является «не русским городом» — это историческое варварство, абсолютный абсурд и настоящий неонацизм. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Причем самое абсурдное, знаете, в чем состоит? В том, что произносит он эту фразу на русском же языке. Пытаются навязать псевдоисторию их же собственного города», — возмутилась дипломат.