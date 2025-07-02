СМИ узнали о планах ЕС ввести «самые жесткие» санкции против России

В скором времени Европейский союз (ЕС) введет самые жесткие за последние три года санкции в отношении России. Об этом в среду, 2 июля, рассказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в беседе с изданием Le Monde.

— В ближайшие дни мы примем самые жесткие европейские санкции за последние три года. Они будут скоординированы с США, где в начале июля Сенат также должен принять пакет масштабных санкций, — добавил дипломат.

Именно так он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли в планах европейских стран давить на Москву, чтобы остановить военный конфликт на Украине, уточнили в газете.

1 июля американские власти также ввели санкции против Арсения Пензева, Юрия Бозояна, Владимира Гаста и Игоря Князева — их подозревают в управлении IT-компанией Aeza Group, которую обвиняют в киберпреступлениях.

Евросоюз продлил санкции против России на полгода

29 июня сенатор Линдси Грэм* от Республиканской партии, в свою очередь, заявил, что, по мнению президента США Дональда Трампа, американский Конгресс должен принять новый законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом.