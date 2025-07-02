Захарова предложила переименовать ЕС в ЕБ

Евросоюз пора переименовать в "Европейский блок - натовцы" из-за курса на милитаризацию и обслуживания интересов военно-промышленного комплекса. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшее заседание Евросовета.

"Нагнетание истерии вокруг так называемой российской угрозы, с одной стороны, используется как предлог для форсированной милитаризации Евросоюза, которая идет в ущерб социально-экономическому развитию стран, входящих в это объединение, а с другой стороны, мне кажется, уже звучит самообличительно, потому что невозможно этой глупостью пичкать своих же собственных избирателей", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, обозначенная в заключениях Евросовета "готовность фактической работы на укрепление потенциала НАТО вообще свидетельствует о том, что Европейский Союз окончательно превращается в несамостоятельную структуру, которая обслуживает интересы отдельных политических кругов и военно-промышленных корпораций". "Где здесь уже экономика? Где здесь гуманитарная сфера? Где здесь вообще слово "союз", если они обслуживают блок? Им уже надо переходить с аббревиатуры ЕС на аббревиатуру ЕБ, потому что они теперь не Европейский Союз в большей степени, а "Европейский блок - натовцы". Именно так они себе сами все и сформулировали", - отметила она.

Захарова сравнила политику ЕС с мультиком про трех поросят

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, итоги заседания Евросовета подтверждают, что ЕС намерен "следовать курсу на самоподрыв", "нагло выступая за подпитку военных действий путем накачки киевского режима все новыми партиями вооружений". "Невозможно одной рукой выдавать оружие вне каких-либо контрактных обязательств, <...> и при этом призывать кого-то к миру или, как они там говорят, проявить политическую волю к завершению войны", - заключила она.