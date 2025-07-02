Медведев назвал число пришедших за полгода в войска России контрактников

За прошедшие полгода в войска России по контракту пришли более 210 тыс. человек. В ряды добровольцев приняты свыше 18 тыс. человек, темп набран хороший, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Такое заявление он сделал на заседании межведомственной комиссии СБ по комплектованию ВC России военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

«В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший. На 1 июля в воинские части прибыло более 210 тыс. человек. Более того, в добровольческие подразделения с начала года приняты свыше 18 тыс. человек», — сказал Дмитрий Медведев.

Он поблагодарил всех, кто принимает участие в этой работе, «за такие высокие результаты».