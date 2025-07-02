МИД РФ предостерег россиян от посещения Азербайджана

Гражданам России стоит учитывать сегодняшнюю ситуацию при посещении Азербайджана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Гражданам, находящимся в Азербайджане или рассматривающим возможность поездки, необходимо тщательно учитывать текущую обстановку», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что ведомство продолжит информировать граждан по мере поступления новых данных.

30 июня шестерых участников этнической организованной преступной группы задержали в Екатеринбурге по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Троим суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля, еще троим продлил срок содержания. По данным следствия, группировка также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а ее члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».

На лицах задержанных в Азербайджане россиян заметили следы побоев

2 июля стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского выпустили на свободу после задержания в Екатеринбурге.