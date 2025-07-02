В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона

Разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Инициатива была французской стороны», — отметил представитель Кремля, добавив, что Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу.

Беседа глав государств продолжалась более двух часов, уточнил Песков.

Во Франции оправдали Макрона за звонок Путину

Вечером 1 июля Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Ключевыми темами обсуждения были конфликт между Израилем и Ираном, удары США по иранским ядерным объектам, а также ситуация на Украине.