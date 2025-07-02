Грушко допустил, что ЕС примет 18-й пакет санкций против РФ в измененном виде

Евросоюз может принять 18-й пакет санкций против России в измененном виде после урегулирования требований Венгрии и Словакии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24".

Замминистра пояснил, что эти две страны требуют для себя гарантий энергетической безопасности в случае принятия 18-го пакета санкций. "Я не исключаю, что в каком-то виде этот пакет может быть видоизмененным, но уже с согласием Будапешта и Братиславы может появиться", - отметил он.

Венгрия и Словакия продолжат борьбу против плана Еврокомиссии, предусматривающего запрет на поставки в Евросоюз нефти и газа из России к началу 2028 года. Они увязали свое требование об отмене инициативы Еврокомиссии с принятием 18-го пакета санкций против России. 23 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в тот день на встрече глав МИД стран ЕС он вместе со словацким коллегой Юраем Бланаром заблокировал одобрение 18-го пакета и потребовал снять с повестки дня энергетический план Брюсселя.