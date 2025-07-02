КПРФ собирается создать Высший совет

Новый партийный орган – Высший совет – планируется образовать на предстоящем 5 июля съезде КПРФ. Однако его состав пока не раскрывается, пишут «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник во фракции партии в Госдуме.

По словам источника издания, Высший совет может стать аналогом Госсовета и попасть в него смогут «как партийцы со стажем, которым не нашлось места в органах управления партии, так и знаковые персонажи».

«Попасть в Высший совет смогут советские и российские деятели с большим авторитетом, вроде космонавта Светланы Савицкой (1948 года рождения) и зампредседателя комитета ГД по промышленности Николая Сапожникова (1949 года рождения)», - пояснил другой источник издания.

При этом, вероятнее всего, состав будет утверждаться уже пленумом ЦК, а не съездом партии. На самом же съезде планируется также выбрать председателя КПРФ. Однако никаких интриг не ожидается и на пост главы партии будет переизбран Геннадий Зюганов.

Также съезд изберет новый состав центрального комитета и контрольно-ревизионной комиссии. Средний возраст делегатов, которые впоследствии могут стать и членами ЦК КПРФ при наличии таких предложений, – 50–55 лет.

Среди кандидатов в ЦК КПРФ есть в том числе и участники спецоперации, рассказал сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

«Сегодня в ряды КПРФ активно вступают участники спецоперации: это солдаты и офицеры, для которых честь, справедливость и Родина - не лозунги, а личный выбор. Они уже доказали свою готовность защищать страну, и именно они становятся новой силой и опорой партии», – отметил он.

По мнению опрошенных изданием политологов, при жизни Зюганова никаких других кандидатур на пост лидера КПРФ быть не может, однако пока неясно, как сложится судьба партии в дальнейшем.

Сейчас для электората КПРФ важна личность Зюганова, он для них наиболее значимая и авторитетная фигура в политической системе, пояснил социолог Денис Волков. По данным ВЦИОМа на 20 июня, Зюганову как политику доверяют 33,7% россиян.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости «тщательной подготовки» переговоров по Украине. По его словам, решения на переговорах по урегулированию украинского кризиса должны приниматься на самом высоком уровне.