Провал Киева на фронте и отсутствие поддержки со стороны США привели к тому, что инициатива по мирному урегулированию находится в руках президента России Владимира Путина, пишет Responsible Statecraft (RS).

Многочисленные неудачи Украины в совокупности с растущей незаинтересованностью Соединенных Штатов предполагают, что решение по заключению мира теперь в значительной степени зависит от Путина, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания также указал на то, что вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит военной техники, добавив, что продолжение вооруженного конфликта вряд ли улучшит положение бывшей советской республики на поле боя или на переговорах.

1 июля официальный спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время на очереди согласование сроков третьего раунда российско-украинских переговоров. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.