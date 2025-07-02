Захарова сравнила политику ЕС с мультиком про трех поросят

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik резко раскритиковала политику стран Евросоюза, сравнив их действия с сюжетом из сказки о трех поросятах. Поводом для комментария стал телефонный разговор президентов России и Франции.

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«Знаете, такое впечатления, вот я на них смотрю, <...> был мультик про трех поросят, когда там уже у них все сдуло, а они все за дверь прячутся, уже смешно», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила недавние решения НАТО и ЕС о «сдерживании» России. По ее словам, они сами перед собой поставили дверь, за которую спрятались, и теперь считают, что где-то опасно, а у них безопасно.

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Ранее дипломат также сообщила, что Запад не контролирует поставки вооружений Украине.