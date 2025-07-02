Комиссия ГД направила в ГП материалы о противоправных действиях релокантов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Генпрокуратуру РФ материалы о противоправных действиях релокантов, призывавших лидеров НАТО и Евросоюза к введению новых санкций против РФ. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он отметил, что комиссия изучила материалы об антироссийских акциях за рубежом, организованных релокантами в поддержку Украины и приуроченных к саммиту НАТО 24-25 июня в Гааге. По словам Пискарева, более 100 лиц, включая иноагентов и членов нежелательных в России иностранных неправительственных организаций, организовали агитационную кампанию по мобилизации военной помощи Украине и обратились к лидерам Евросоюза и НАТО с требованием ужесточить санкции против России.