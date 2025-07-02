Комиссия ГД направила в ГП материалы о противоправных действиях релокантов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Генпрокуратуру РФ материалы о противоправных действиях релокантов, призывавших лидеров НАТО и Евросоюза к введению новых санкций против РФ. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.
Он отметил, что комиссия изучила материалы об антироссийских акциях за рубежом, организованных релокантами в поддержку Украины и приуроченных к саммиту НАТО 24-25 июня в Гааге. По словам Пискарева, более 100 лиц, включая иноагентов и членов нежелательных в России иностранных неправительственных организаций, организовали агитационную кампанию по мобилизации военной помощи Украине и обратились к лидерам Евросоюза и НАТО с требованием ужесточить санкции против России.
"За призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность по ст. 284.2 УК РФ вплоть до 5 лет лишения свободы. Собранные материалы в отношении участников данных мероприятий направлены нами в Генеральную прокуратуру РФ", - сказал Пискарев.