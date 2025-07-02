СФ расширил список лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий

Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон «О ветеранах», направленные на расширение перечня граждан, которым может быть присвоен статус ветерана боевых действий. Новая редакция предусматривает, в частности, включение в этот список сотрудников МЧС России, занимающихся разминированием территорий в воссоединенных регионах.

Документ на пленарном заседании представила председатель комитета СФ по социальной политике Елена Перминова. Она напомнила, что в декабре 2024 года закон уже обсуждался, но тогда был отклонен и направлен на доработку в согласительной комиссии.

«Наибольший объем льгот должен предоставляться тем, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях и внес значимый вклад в этой сфере», - отметила она.

В новой редакции учтены как позиция сенаторов, так и замечания от граждан и представителей власти в воссоединенных регионах. Помимо сотрудников МЧС, получивших ранения или контузии (им будет присвоен статус инвалида боевых действий), право на статус ветерана смогут получить и гражданские лица, командированные в зону СВО. Для этого необходим стаж не менее шести месяцев или уважительные причины досрочного откомандирования, а также особые заслуги в службе.

Статс-секретарь - замминистра обороны России Анна Цивилева подтвердила, что новая редакция закона была согласована с оборонным ведомством и соответствует его позиции.

«Данный закон носит очень большое социальное значение и позволит повысить уровень социальной защищенности данной категории граждан», - заявила она.

Порядок выдачи удостоверения для таких категорий граждан определит правительство.