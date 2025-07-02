Захарова адресовала странам НАТО и ЕС вопрос о звонке Макрона Путину

Официальный представитель МИДа России попросила уточнить, предупреждал ли их Париж о том, что телефонная беседа состоится.

«На саммитах Североатлантического альянса и ЕС только сейчас наговорили про какие-то пакеты, санкции, сдерживания и так далее. Хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги — договаривались ли они об этом на саммитах, предупреждал ли их союзник, согласована ли была эта позиция и на каком уровне. Пусть они об этом всем расскажут. Пусть они порассуждают», — заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

В Кремле накануне сообщили о состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина и Эммануэля Макрона, отметив, что беседа носила «содержательный характер». Президенты России и Франции обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и американские удары по ядерным объектам Ирана. Главы государств пообщались по телефону впервые почти за три года.