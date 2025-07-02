Захарова рассказала о мотивах действий Азербайджана

Действия Азербайджана в отношении журналистов Sputnik Азербайджан продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений, опять же, вчера было заявлено об этом послу», — рассказала Захарова.

Она добавила, что у Баку никогда не было никаких претензий к изданию и к работе его сотрудников.

МИД России выступил с требованием к Азербайджану

Ранее издание Minval опубликовало фото задержанных граждан России из зала заседаний Сабаильского районного суда, где в настоящий момент решается вопрос о мере пресечения. На лицах россиян видны следы жесткого задержания.