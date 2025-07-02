Захарова: Те, кто хочет испортить отношения Москвы и Баку, рискуют обжечься

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что существуют силы, которые хотят "нагреть руки" на столкновении России и Азербайджана.

© МИД

"Пусть только не обожгутся", - подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат заявила, что для российского и азербайджанского народов чрезвычайно важны отношения дружбы. "Те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают", - указала Захарова.

Ранее в МИД России заявили протест послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву из-за недружественных действий Баку и сознательных шагов азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений. Послу также была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов.