В Госдуме назвали цель публикации видео с российскими военнопленными

Украинские СМИ и власти страны публикуют видеозаписи с пленными российскими военнослужащими для запугивания россиян. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с ТАСС.

Он сравнил поведение украинской стороны с «безумной агрессией бешеной собаки». По словам собеседника агентства, Киев рассчитывал запугать россиян жестокостью, однако не добился желаемого.

Напротив, Россия консолидировалась и сплотилась, начав «методично каленным железом выжигать от заразы каждую пядь своей земли», подчеркнул он.

Ранее в сети появилось видео допроса российского бойца Николая Карташевича, оказавшегося в украинском плену. Военный продемонстрировал полнейшее спокойствие и пообещал отомстить «всей Украине».