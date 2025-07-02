Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что готов передать Организации Объединенных Наций (ООН) документы, подтверждающие законность проведения референдума о присоединении региона к России.

«У нас все зафиксировано — списки, видеонаблюдение, участие международных наблюдателей», — сказал он.

По словам Сальдо, процесс проведения референдума, по итогам которого Херсонская область стала частью РФ, был открытым и легитимным. Глава региона отметил, что готов предоставить все необходимые документы, но в настоящий момент «мяч на стороне ООН».

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих пор остается под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

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До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что референдумы, прошедшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях показали, что исторические связи с Россией у этих регионов не терялись.

Ранее Сальдо назвал условия для завершения конфликта на Украине.