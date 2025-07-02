Во Франции отреагировали на разговор Макрона и Путина

Телефонный разговор французского лидера Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина свидетельствует об опасении главы Франции остаться в изоляции из-за слишком агрессивной позиции в отношении Москвы. Таким образом на переговоры президентов двух стран отреагировал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, его слова приводит ТАСС.

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По мнению Филиппо, на последнем саммите Североатлантического альянса Макрон понял, что становится все более изолированным в своей «ястребиной позиции».

«Поэтому, возможно, он чувствует, что следует возобновить диалог», — порассуждал собеседник агентства.

Филиппо приветствовал факт разговора между Путиным и Макроном, однако призвал проявлять осторожность в отношении французского лидера, который, как он утверждает, «способен на внезапные повороты».

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Ранее стало известно, что по итогам беседы Макрон выступил за продолжение переговоров с Путиным. Главы России и Франции договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем.