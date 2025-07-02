В Кремле назвали тему совещания, которое Путин проведет с правительством

Президент РФ Владимир Путин 2 июля проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет «Интерфакс».

Мероприятие пройдет в формате видеоконференцсвязи. Основной темой обсуждения станет развитие опорной сети аэропортов. Министр транспорта Роман Старовойт представит свой доклад.

Также глава государства и члены правительства рассмотрят другие вопросы.

30 июня кабмин РФ одобрил идею ввести взимаемый с авиакомпаний сбор на строительство и реконструкцию аэропортов.

Путин провел совещание по переговорам с Украиной

Согласно утвержденным правительственным поправкам к прошедшему первое чтение в Госдуме законопроекту, Воздушный кодекс России может быть дополнен новой статьей о сборе на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Деньги с авиакомпаний будут взиматься в определенных кабмином конкретных аэропортах.

До этого Путин присвоил аэропорту города Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского.

Ранее в России запланировали масштабное обновление аэродромов.