Озвученные в Армении планы по запрету российских телеканалов наряду с борьбой против канонической церкви и оппозицией напоминают путь, уже пройденный Украиной. На это указал во вторник, 1 июля, первый заместитель главы думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

Как подчеркнул парламентарий, запретить вещание российских телеканалов Ереван хочет "лишь для того, чтобы население не имело права на точку зрения, альтернативную той, что транслирует армянское правительство".

При этом преследуется цель по созданию информационного вакуума — это "просто выдуманная реальность, в которой великий (премьер Армении Никол) Пашинян всех давно уже победил", отметил Журавлев. Однако на эти грабли уже наступила Украина.

У армянского народа еще остается возможность не повторять ошибок Украины и понять, что нынешняя власть ведет страну "уж точно не к благополучию и процветанию", цитирует российского депутата РИА Новости.

В Армении назвали российских журналистов дегенератами

Ранее Министерство иностранных дел России отреагировало на "акции полицаев" против российских журналистов в Германии. Москва предпримет все необходимые меры для защиты своих сограждан, а "немецкий агитпром" действиями репрессивного характера только лишь дискредитирует себя еще сильнее.

Российские журналисты не могут рассчитывать на поддержку профильных международных структур из-за их политической ангажированности — МИД России подчеркивал, что ЮНЕСКО и ее глава Одри Азуле подыгрывают киевскому режиму и Западу.