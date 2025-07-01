Путин внес в Госдуму протокол о праве белорусов участвовать в выборах в РФ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о праве граждан Беларуси избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.

Речь идет о протоколе, который был подписан в Москве 13 марта 2025 года. Документ предлагает внести изменения в Договор между Россией и Беларусью о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

«Граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на территории этой договаривающейся стороны», — говорится в тексте протокола.

Аналогичную возможность, но в отношении белорусских органов местного самоуправления получат граждане России, постоянно проживающие в Беларуси.