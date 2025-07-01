Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он прокомментировал свой разговор с премьером Испании Педро Санчесом. Фицо подчеркнул, что Словакии нужны надежные гарантии «минимизации ущерба» после предусмотренного новыми санкциями прекращения поставок газа из РФ в страны ЕС.

«Испанский премьер с пониманием воспринимает опасения Словакии. Я проинформировал его, что, если Словакия не получит [от ЕС] исчерпывающие гарантии, республика не может голосовать за принятие 18-го пакета санкций против России», — написал он.

Ранее Фицо назвал свою страну самой пострадавшей в случае отказа от импорта газа в ЕС из России. «Мы будем наиболее пострадавшей страной», — сказал он.