Риск для президента: зачем Макрон позвонил Путину

В Кремле заявили, что телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся по инициативе Парижа и был весьма содержательным. По данным Le Parisien, Макрон позвонил российскому лидеру в первую очередь из-за Ирана, однако они также обсудили ситуацию на Украине. Газета уточнила, что оба президента выражали интерес к возобновлению диалога, а сама беседа продолжалась более двух часов, что «очень долго по дипломатическим меркам». Как оценивают разговор Путина и Макрона и что о нем говорят в РФ — в материале «Газеты.Ru».

Разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона был весьма содержательным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Инициатива была французской стороны. Но вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, президенты достаточно подробно обменялись мнениями, а беседа стала хорошей возможностью довести позиции друг до друга. Представитель Кремля также отметил, что разговор о личной встрече двух лидеров не шел, так как пока телефонного формата вполне достаточно для обмена мнениями.

Зачем Макрон звонил Путину

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить иранский вопрос и сделать Евросоюз участником переговорного процесса. Незадолго до этого французский лидер общался с иранским президентом Масудом Пезешкианом и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом со ссылкой на источники сообщила французская газета Le Parisien.

«Звонок свидетельствует о желании европейской дипломатии вернуть себе контроль над этим вопросом, тем более что иранцы пока не намерены возобновлять переговоры с американцами», — говорилось в материале.

Макрон, как отметила Le Parisien, был озабочен «вопросом об иранских ракетах», а также выразил надежду на «долгосрочное и требовательное урегулирование ядерной проблемы».

Под конец разговора лидеры договорились координировать действия для разрешения ближневосточного конфликта дипломатическим путем. Елисейский дворец сообщал, что Путин и Макрон условились «в ближайшее время провести новые переговоры, чтобы совместно отслеживать развитие ситуации». В Кремле информацию о договоренности продолжать контакты подтвердили.

Обсудили президенты и ситуацию на Украине, добавила газета. Макрон призвал к прекращению огня и началу переговоров, а также заявил, что Франция продолжит поддерживать Киев. Путин, в свою очередь, «подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии».

«Оставаясь на своих очень далеких позициях, двое мужчин повесили трубку, тем не менее обязавшись продолжать «обмениваться» мнениями по конфликту», — заключила Le Parisien.

Le Figaro при этом написала, что Макрон воспользовался беседой, чтобы поделиться с Путиным своими опасениями относительно украинского конфликта и «дестабилизационных маневров России против Франции и Европы», однако уперся в стену.

«Эммануэль Макрон все еще мечтает сыграть посредническую роль в мире, где происходит множество кризисов. <…> Недоверие между президентами России и Франции сохраняется. Но в иранском вопросе необходимы срочные действия со стороны Европы, которая, в отличие от США, не вышла из СВПД », — отмечалось в публикации издания.

Le Monde, в свою очередь, рассказала, что Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому сразу после разговора с Путиным, чтобы «Киев не чувствовал себя преданным».

Требования России относительно урегулирования конфликта на Украине остались неизменны, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg.

«Президент Франции сказал Зеленскому, что позиция Владимира Путина по урегулированию кризиса на Украине не изменилась», — сообщили агентству источники, знакомые с вопросом.

Как оценили разговор двух лидеров западные СМИ

Один из собеседников Le Parisien рассказал, что хоть разговор 1 июля и был первым почти за три года, «связи никогда не были полностью разорваны». Другие источники также указали, что у обоих президентов присутствовал «интерес» к возобновлению диалога. Газета отметила, что продолжалась беседа более двух часов, что «очень долго по дипломатическим меркам, даже с учетом перевода».

The New York Times в то же время подчеркнула, что Путину и Макрону по-видимому, удалось найти общий язык по ситуации с Ираном, однако их разногласия по поводу конфликта на Украине сохранились.

«Для Макрона это, похоже, был шаг к восстановлению международной значимости на Ближнем Востоке. Для Путина это также была возможность подчеркнуть статус России как игрока в глобальной геополитике», — сообщалось в статье.

Газета также назвала звонок дипломатическим риском для президента Франции, так как он представлял из себя новый шаг в отмене изоляции Москвы, которую западные лидеры пытались поддерживать с начала украинского конфликта.

Что говорят в России

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости заявил, что разговор Путина и Макрона стал признаком выхода европейской дипломатии из комы, и отметил, что контакты нужно продолжать.

«Разговор, как сообщили в Кремле, был содержательным. И крайне важно, чтобы содержательная повестка, наконец, вытеснила конфронтационную», — подчеркнул парламентарий.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев также назвал диалог двух лидеров продуктивным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, предложила странам НАТО и ЕС прокомментировать телефонный разговор лидеров России и Франции.