Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах со спецпосланником США Китом Келлогом довёл до американской стороны позицию лидера России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным предложения по перемирию, в том числе введение «перемирия в воздухе».

Он подчеркнул, что Москва выступает за деэскалацию, но требует прекращения ударов по российской территории.

«Вот эту позицию до американцев довёл. И говорю: и что здесь плохого?» — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что не верит в стремление Запада к миру на Украине.

21 июня Александр Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.