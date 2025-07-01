В ООН приветствовали переговоры Путина и Макрона

Организация Объединенных Наций приветствует проведение переговоров между президентами Российской Федерации и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

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«Я не видел итогов переговоров, но, очевидно, мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно на высшем уровне», — сказал он.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля и стал первым почти за три года диалогом лидеров России и Франции.

В ходе беседы Путин заявил Макрону, что украинский конфликт стал прямым следствием политики западных стран, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности РФ, создавали на Украине антироссийский плацдарм и поддерживали нарушение прав русскоязычных граждан. Кроме того, глава российского государства обвинил Запад в затягивании конфликта путем поставок Киеву вооружений.