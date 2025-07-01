Путин озвучил Макрону причину украинского конфликта

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер назвал коллеге причину украинского конфликта, пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.

При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, отметили в пресс-службе.

Российский лидер, при разговоре о перспективах мирного урегулирования, подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

Путин выдвинул важнейшие требования к Украине

Стороны подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам, заметили в пресс-службе.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения. Разговор глав государств носил содержательный характер.