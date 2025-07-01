Президент Молдавии Майя Санду превращают страну в полигон для румынской оккупации и европейской диктатуры, заявила депутат Госдумы Алена Аршинова. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты напомнили, что власти республики ранее арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул, завели против нее уголовное дело.

По их данным, прокурор Геннадий Епуре заявил во вторник, 1 июля, что прокуратура Молдавии просит суд Кишинева осудить Гуцул на девять лет лишения свободы с запретом занимать государственные должности в течение пяти лет.

«Уничтожая оппозицию, правящая партия «Действие и солидарность» во главе с Майей Санду не просто игнорирует интересы народа, она превращает страну в полигон для румынской оккупации и европейской диктатуры», — пояснила Аршинова.

По словам парламентария, Гуцул отстаивает интересы своего народа, право говорить правду, она давно стала символом сопротивления.

Депутат предположила, что власти могут вынести приговор башкану Гагаузии перед визитом главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая собирается приехать, чтобы убедить молдаван в законности действий действующей партии.