В МИД РФ высказались о военном сотрудничестве с Ираном

Россия намерена укреплять сотрудничество с Ираном во всех областях, включая военную. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

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«Обороноспособность Ирана должна укрепляться, у нас есть важный, ценный опыт работы в этой сфере. Опираясь на него, мы будем двигаться дальше», — сказал он.

До этого Рябков заявил, что партнерство России и Ирана нерушимо и в сложившейся ситуации Тегеран действует в рамках права на самооборону. Он отметил, что Иран и Россия взаимодействуют в разных сферах.

23 июня президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.