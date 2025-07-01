Посол Азербайджана вручил России ноту протеста

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев вручил России ноту протеста во время своего последнего визита в МИД РФ. Об этом сообщает МИД Азербайджана на своем сайте.

Сообщается также, что нота вручена «в связи с серьезным нарушением закона в Екатеринбурге». Ведомство обвинило российские правоохранительные органы в насильственных действиях, направленных на граждан республики.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что когда российские правоохранительные органы пресекают деятельность различных ОПГ, в котором находятся граждане России, азербайджанцы по национальности, это вызывается всплеск недовольства у азербайджанских представителей власти.

В России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном

До этого заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк сообщил, что «отдельные силы» пытаются повлиять на двусторонние отношения России и Азербайджана и рассорить страны.