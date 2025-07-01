Политолог: Пашинян должен стать новым Зеленским

Европейский союз, выделяя 270 млн евро на «укрепление евроинтеграции Армении», рассчитывает использовать страну в качестве элемента давления на Россию и премьер-министр Никол Пашинян должен стать вторым Владимиром Зеленским. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда» политолог Данила Гуреев.

По его словам, выделение денег говорит о том, что в армянских СМИ «риторика станет антироссийской, если не русофобской», и по итогу в Армении может случиться евромайдан по аналогии с Украиной.

«Евросоюзу Армения, в общем-то, не очень интересна, это не особо большой торговый партнер, это не особо важная экономическая или политическая цель. А вот как элемент давления на Россию - сгодится. В первую очередь потому, что Россия и Армения состоят в одних и тех же организациях, на территории Армении до сих пор существует российская военная база», - пояснил Данила Гуреев.

Однако на данном этапе руководство Армении хоть и стремится в ЕС, но недостаточно проевропейское. Необходима поэтапная смена власти, так как «Пашинян в рамках своей политики многовекторной сидит на всех стульях сразу», отметил эксперт.

«Евросоюзу хотелось бы видеть более радикального политика (…) Владимир Зеленский изначально не был радикальным кандидатом. (…) Поэтому вопрос не в том, кто мог бы быть вместо Пашиняна. Этого кандидата, может быть, сейчас и нет, но вырастить его - это очень простая задача», - констатировал политолог.

Он также выразил надежду на то, что в Армерии возобладает «благоразумие политических элит», так как «определенный уровень взаимодействия с Россией остался».

Напомним, что в сентябре 2024 года Ереван и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме. 9 января правительство Армении одобрило законопроект, инициирующий процесс вступления в ЕС, а в феврале его поддержали депутаты парламента. Премьер-министр Никол Пашинян при этом отмечал, что автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу не будет, так как этот вопрос требует вынесения на референдум.

В Кремле в свою очередь напомнили, что Армения не сможет быть одновременно членом Евразийского экономического союза, пользуясь его преимуществами, и Евросоюза.