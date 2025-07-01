МИД выразил протест Азербайджану

Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву был передан протест с требованием освободить журналистов, задержанных в Баку, а также прекращения антироссийской кампании в азербайджанских СМИ, сообщил МИД России.

В заявлении на сайте ведомства говорится, что послу был выражен протест в связи с серией недружественных шагов Баку, включая отмену совместных мероприятий, ограничения для российских исполнителей и действия азербайджанских правоохранителей в отношении российского агентства «Sputnik Азербайджан».

Послу вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Российская сторона назвала действия в отношении журналистов возмутительными и неприемлемыми, а также осудила развернутую в азербайджанских СМИ русофобскую кампанию.

В Азербайджане раскрыли детали задержания российских журналистов

В ходе беседы был поднят вопрос о недавнем задержании на территории России граждан с Украины азербайджанского происхождения. Российский МИД отметил, что следственные действия проводились в строгом соответствии с российскими законами и касались расследования тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы.

Компетентные органы России заявили, что попытки Баку обвинять российские силовые структуры в превышении полномочий рассматриваются как вмешательство во внутренние дела страны. Следственный Комитет России предоставил подробную информацию по этому вопросу.

Ранее посол Азербайджана покинул здание МИД России без комментариев.

Напомним, Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку.

Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.