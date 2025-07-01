Стал известен еще один высокопоставленный гость на свадьбе Адама Кадырова

«Жесть Казани» во вторник,1 июля, сообщил о присутствии еще одного высокопоставленного гостя на свадьбе сына главы Чечни Адама Кадырова.

По данным Telegram-канала, торжество в родовом селе Кадыровых посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. При этом источники информации не были раскрыты.

В минувшие выходные 17-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, отпраздновал свою свадьбу. Торжество прошло с особым размахом, а сам жених оказался в центре внимания благодаря роскошным аксессуарам. На кадрах с мероприятия его запечатлели с золотым пистолетом в руках и с часами класса люкс на запястье — их стоимость оценивается в 27,7 миллиона долларов.

17-летний сын Кадырова обратился к Путину и опубликовал фото с ним

Информацию об уже прошедшем бракосочетании опубликовала в соцсетях сестра жениха Айшат Кадырова. На момент свадьбы Адаму не исполнилось 18 лет — он станет совершеннолетним только 24 ноября.

Сын Рамзана Кадырова Адам обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. 17-летний юноша выложил фотографию с президентом России. Также он выразил благодарность главе РФ за все, что он сделал для Чечни и чеченцев.