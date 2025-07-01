Путину доложили об атаке ВСУ на Ижевск

Глава Удмуртии Александр Бречалов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с атакой беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ижевск. Об этом губернатор написал в Telegram-канале.

"Я буквально час назад говорил (...) с Владимиром Владимировичем Путиным. Он выражает соболезнования семьям погибших и [желает] скорейшего выздоровления пострадавшим. Вся необходимая помощь семьям погибших и пострадавших будет оказана" Александр Бречалов глава Удмуртии

Согласно последней информации, при атаке ВСУ на Ижевск три человека получили несовместимые травмы, еще 35 человек пострадали. Десять из получивших травмы россиян находятся в тяжелом состоянии.

ВСУ атаковали Удмуртию утром во вторник, 1 июля. Целью было одно из предприятий в Ижевске. После атаки власти отменили в городе все массовые мероприятия.

Город, предварительно, атаковали тяжелые беспилотники типа «Лютый», после чего начался мощный пожар. В сети появились кадры с бегущими от одного из дронов жителей Ижевска.