В МИД РФ анонсировали прибытие в Москву нового посла Афганистана

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что новый афганский посол в РФ прибудет в Москву 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько нам <…> известно, сегодня вечером в Москву прилетит уже новый посол [Афганистана]», — сказал Кабулов.

30 июня — 1 июля 2024 года в Дохе состоялась третья встреча специальных представителей по Афганистану, организованная по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Российскую делегацию на встрече возглавлял Кабулов. Впервые во встрече приняли участие представители движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций), пришедшего к власти в Афганистане.

21 июня первый заместитель председателя торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Юнус Моманд заявил, что его страна намерена предложить РФ участие в крупных проектах, среди которых строительство протяженных туннелей и путепроводов в горах, а также инвестиции в горную промышленность.