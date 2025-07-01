Путин встретится с первым возглавившим регион России ветераном СВО

Президент России Владимир Путин встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым — он стал первым ветераном специальной военной операции (СВО), который возглавил регион России. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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