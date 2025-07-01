В Кремле высказались об ударах ВСУ по российским городам

Кремль осуждает удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, российские военные предпринимают шаги, чтобы предотвратить угрозу.

«Продолжаются удары киевского режима по мирным городам, решительно это осуждаем. Наши военные принимают меры», — высказался представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что тяжелые беспилотники ВСУ атаковали Удмуртию. По неподтвержденной официально информации, целью ВСУ стало одно из предприятий Ижевска. При ударе пострадали более 30 человек.